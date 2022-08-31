Четырехкратная чемпионка ТБШ Осака выбыла на старте US Open

В стартовом матче Наоми проиграла представительнице США Даниэль Коллинз со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продлилась 1 час 36 минут. Наоми восемь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы один эйс, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.