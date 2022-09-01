Стало известно о срыве трансфера игрока сборной России в «Челси» из-за санкций

По информации источника, переход не состоится из-за санкций, введенных Великобританией в отношении России. Любые попытки «Челси» расплатиться с «Динамо» за игрока будут заблокированы.

Об интересе «Челси» к Захаряну стало известно 25 августа. Однако в лондонском клубе отказались комментировать появившуюся информацию. В контракте игрока с бело-голубыми прописана опция выкупа за 15 миллионов евро.