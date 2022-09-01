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16 часов назад

Стало известно о срыве трансфера игрока сборной России в «Челси» из-за санкций

Lenta.ruиещё 2

Стало известно о срыве трансфера игрока сборной России в «Челси» из-за санкций
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Трансфер полузащитника «Динамо» и сборной России по футболу Арсена Захаряна в «Челси» сорвался. Об этом стало известно Evening Standart.

По информации источника, переход не состоится из-за санкций, введенных Великобританией в отношении России. Любые попытки «Челси» расплатиться с «Динамо» за игрока будут заблокированы.

Об интересе «Челси» к Захаряну стало известно 25 августа. Однако в лондонском клубе отказались комментировать появившуюся информацию. В контракте игрока с бело-голубыми прописана опция выкупа за 15 миллионов евро.

Захарян выступает за бело-голубых с 2020 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист отметился одним забитым мячом в пяти встречах. Хавбек также принял участие в четырех матчах сборной России.

Теннис,Арсен Захарян,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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