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1 час назад

«Честно говоря, уже почти не знаю, кто я» — Кириос о своем состоянии на US Open

Матч ТВ

Ник Кириос прокомментировал свое успешное выступление на Открытом чемпионате США. Австралиец во втором круге в четырех партиях победил француза Бенджамина Бонзи.

Кириос: «Честно говоря, уже почти не знаю, кто я»
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

— Я чувствую, что в этой части моей карьеры я просто не хочу подводить людей. Чувствую, что представляю так много людей. Помню, как проводил здесь пресс-конференцию, может быть, три или четыре года назад, я проиграл в третьем раунде, чувствовал себя ужасно, потому что продолжал не превосходить ожидания.

Мне кажется, что я могу отыграть четыре или пять мячей, затем проигрываю один и схожу с ума. Это сложно. Я не думал, что буду оказывать на себя такое давление. Каждый день я прихожу, смотрю, что ем, пытаюсь уснуть. Честно говоря, я уже почти не знаю, кто я, потому что это не я. Попытка сбалансировать так много разных вещей. Это тяжело, — приводит слова Кириоса пресс-служба ATP.

В следующем круге Кириос сыграет с американцем Джеффри Джон Волфом.

Теннис,
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