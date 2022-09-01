Кириос: «Честно говоря, уже почти не знаю, кто я»

— Я чувствую, что в этой части моей карьеры я просто не хочу подводить людей. Чувствую, что представляю так много людей. Помню, как проводил здесь пресс-конференцию, может быть, три или четыре года назад, я проиграл в третьем раунде, чувствовал себя ужасно, потому что продолжал не превосходить ожидания.



Мне кажется, что я могу отыграть четыре или пять мячей, затем проигрываю один и схожу с ума. Это сложно. Я не думал, что буду оказывать на себя такое давление. Каждый день я прихожу, смотрю, что ем, пытаюсь уснуть. Честно говоря, я уже почти не знаю, кто я, потому что это не я. Попытка сбалансировать так много разных вещей. Это тяжело, — приводит слова Кириоса пресс-служба ATP.