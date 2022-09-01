Серена Уильямс вышла в третий круг US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата США (US Open).

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Во втором раунде турнира многократная победительница турниров Большого шлема одержала победу над эстонкой Анетт Контавейт — 6:7 (4:7), 6:2, 2:6.

Матч продолжался 2 часа 29 минут. Уильямс сделала десять эйсов, шесть двойных ошибок и реализовала пять из 12 брейк-пойнтов. На счету Контавейт четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и пять из 11 брейк-пойнтов.

В третьем круге Уильмс встретится с Айлой Томлянович, которая нанесла поражение россиянке Евгении Родиной.

Ранее Уильямс дала большое интервью Vogue, в котором рассказала, что прекращает карьеру в теннисе. 23-кратная победительница турниров Большого шлема написала личное эссе на страницах Vogue, в котором вспомнила о взлетах и падениях в карьере.

Серена Уильямс заявила, что ненавидит слово «пенсия» — по ее словам, у нее началась новая глава в жизни.

«Лучшее слово для описания того, чем я занимаюсь, — это эволюция. Я здесь, чтобы сказать вам, что перехожу от тенниса к другим более важным для меня делам», — заявила спортсменка.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата США — 2022.