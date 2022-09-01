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51 минуту назад

Серена Уильямс установила уникальный рекорд на US Open

Lenta.ruиещё 1

Американская теннисистка Серена Уильямс установила уникальный рекорд на US Open. Об этом сообщает Sport24.

Серена Уильямс установила уникальный рекорд на US Open
Фото: ReutersReuters

В понедельник, 1 сентября, Уильямс победила эстонку Аннет Контавейт в матче второго круга и стала первой теннисисткой в истории, обыгравшей соперницу из топ-3 в 40 лет. Контавейт на данный момент занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Уильямс призналась, что не видит своего будущего без тенниса.

«Не знаю, как я это реализую, но, думаю, мы с ним прошли слишком долгий путь, чтобы расстаться окончательно», — заявила спортсменка.

При этом теннисистка не дает конкретный ответ на вопрос о завершении карьеры.

Серена Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка. Также она 23 раза становилась победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Она занимает 413-е место в рейтинге WTA.

Теннис,Серена Уильямс,
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