Американская теннисистка Серена Уильямс установила уникальный рекорд на US Open. Об этом сообщает Sport24.

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В понедельник, 1 сентября, Уильямс победила эстонку Аннет Контавейт в матче второго круга и стала первой теннисисткой в истории, обыгравшей соперницу из топ-3 в 40 лет. Контавейт на данный момент занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Уильямс призналась, что не видит своего будущего без тенниса.

«Не знаю, как я это реализую, но, думаю, мы с ним прошли слишком долгий путь, чтобы расстаться окончательно», — заявила спортсменка.

При этом теннисистка не дает конкретный ответ на вопрос о завершении карьеры.