Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
1 час назад

Серена Уильямс после поражения от Томлянович ответила на вопрос о завершении карьеры

Чемпионат.comиещё 4

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 29-летняя австралийка Айла Томлянович (46-й номер рейтинга) и 40-летняя американка Серена Уильямс (605-й номер рейтинга). Встреча закончилась победой Томлянович в трёх сетах – 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.

Серена Уильямс ответила на вопрос о завершении карьеры
Фото: GETTYIMAGESGETTYIMAGES

После окончания игры прославленная американка Уильямс ответила на вопрос о том, пересмотрит ли она своё решение завершить карьеру.

«Я так не думаю. Но вы никогда не можете быть ни в чём уверены», — заявила Серена в интервью после матча.

Напомним, за свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема». На счету американки 92 победы на Australian Open, 69 — на «Ролан Гаррос», 98 — на Уимблдоне и 108 — на US Open, что является рекордом для женского тенниса. Больше побед одерживал только швейцарец Роджер Федерер — 369.

Теннис,Билли Джин,Артур Эш,Айла Томлянович,Серена Уильямс,Роджер Федерер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители