Серена Уильямс ответила на вопрос о завершении карьеры

В Нью-Йорке (США) на стадионе « Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 29-летняя австралийка Айла Томлянович (46-й номер рейтинга) и 40-летняя американка Серена Уильямс (605-й номер рейтинга). Встреча закончилась победой Томлянович в трёх сетах – 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.

После окончания игры прославленная американка Уильямс ответила на вопрос о том, пересмотрит ли она своё решение завершить карьеру.

«Я так не думаю. Но вы никогда не можете быть ни в чём уверены», — заявила Серена в интервью после матча.

Напомним, за свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема». На счету американки 92 победы на Australian Open, 69 — на «Ролан Гаррос», 98 — на Уимблдоне и 108 — на US Open, что является рекордом для женского тенниса. Больше побед одерживал только швейцарец Роджер Федерер — 369.