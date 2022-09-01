Украинская теннисистка отказалась жать руку после матча белоруске

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась жать руку после их матча белоруске Виктории Азаренко в рамках второго круга Открытого чемпионата США. Вместо традиционного рукопожатия спортсменки лишь обменялись касаниями ракеток.

За выход в 1/8 финала US Open, который проходит с 29 сентября по 11 сентября, Азаренко сыграет с победительницей матча между четвёртой ракеткой соревнований испанкой Паулой Бадосой и хорваткой Петрой Мартич.