«Украинцы всегда будут так реагировать" - Журова

«Эту реакцию мы видим не в первый раз. Она недопустима, но украинцы всегда так будут реагировать.



И на пьедестал они не хотят выходить с российскими и белорусскими спортсменами, а жать руку точно не будут. У них есть определенные указания, как вести себя в таких ситуациях.



Нигде не прописано, что кто-то должен жать руку. Это спортивная этика, которую не все всегда соблюдают», – сказала Журова.