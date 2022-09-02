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49 минут назад

Журова о том, что Костюк не пожала руку Азаренко: «Украинцы всегда будут так реагировать. У них есть определенные указания, как вести себя»

Sports.ruиещё 1

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку белоруске Виктории Азаренко после матча на US Open.

«Украинцы всегда будут так реагировать" - Журова
Фото: Sports.ruSports.ru

«Эту реакцию мы видим не в первый раз. Она недопустима, но украинцы всегда так будут реагировать.

И на пьедестал они не хотят выходить с российскими и белорусскими спортсменами, а жать руку точно не будут. У них есть определенные указания, как вести себя в таких ситуациях.

Нигде не прописано, что кто-то должен жать руку. Это спортивная этика, которую не все всегда соблюдают», – сказала Журова.

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