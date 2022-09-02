Костюк объяснила свой отказ от рукопожатия с Азаренко

65-я ракетка мира украинка Марта Костюк объяснила свой отказ пожать руку белоруске Виктории Азаренко после очного матча Открытого чемпионата США (US Open).
«Это мое решение, потому что никто из белорусских и российских игроков публично не осудил действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать. С некоторыми из них у меня были личные отношения, но они ко мне даже не подошли. А у некоторых очень много болельщиков, которые на них равняются. К Азаренко у меня нет никакой личной ненависти. Но у нее огромное влияние за пределами тенниса, в Беларуси, она в Совете игроков WTA», — приводит слова Костюк tennis.
Напомним, что сегодня Азаренко обыграла Костюк в матче второго круга US Open со счетом 6:2, 6:3. После окончания встречи украинка отказалась от рукопожатия, вместо этого соперницы обменялись лишь касаниями ракеток.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась Анетт Контавейт из Эстонии, тройку лучших замыкает Мария Саккари (Греция). Лучшей из россиянок продолжает оставаться Дарья Касаткина, она 9-я. Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова являются еще двумя россиянками, которые входят в топ-30.