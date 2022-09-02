Костюк объяснила свой отказ от рукопожатия с Азаренко

«Это мое решение, потому что никто из белорусских и российских игроков публично не осудил действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать. С некоторыми из них у меня были личные отношения, но они ко мне даже не подошли. А у некоторых очень много болельщиков, которые на них равняются. К Азаренко у меня нет никакой личной ненависти. Но у нее огромное влияние за пределами тенниса, в Беларуси, она в Совете игроков WTA», — приводит слова Костюк tennis.