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3 часа назад

Рублев вышел в четвертый круг US Open

Lenta.ruиещё 7

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рублев вышел в четвертый круг US Open
Фото: ТАССТАСС

В матче третьего круга отечественный спортсмен оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7). Игра длилась четыре часа шесть минут.

В следующем матче Рублев встретится с британцем Кэмероном Норри. Соперник россиянина выбил из турнира датчанина Хольгера Руне.

Ранее 3 сентября стало известно, что Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open. Россиянин одержал победу над китайцем Ибином Ву со счетом 6:4, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час и 57 минут. Следующим соперником Медведева станет австралийский теннисист Ник Кирьос

Также в турнире продолжает борьбу Карен Хачанов. Он сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

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