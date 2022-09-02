Надаль разбил себе нос ракеткой во время розыгрыша в матче с Фоньини

Матч между теннисистами продолжается уже 2 часа и 27 минут. На данный момент выигрывает испанец со счётом 2:1. Он уступил в первом сете (2:6), но смог забрать себе второй и третий (6:4, 6:2) В четвёртом сете пока что преимущество тоже за Надалем (3:1 на момент написания новости).