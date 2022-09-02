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1 час назад

Теннисист Сафиуллин посетовал, что его заработка не хватает на квартиру и машину

Газета.Ru

Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о своих заработках и тратах, отметив, что ему не удается приобрести квартиру и машину.

«Не могу себе позволить»: Сафиуллин пожаловался на доходы
Фото: Asanka Brendon Ratnayake/ReutersAsanka Brendon Ratnayake/Reuters

«Если брать последние два года, то начал более или менее зарабатывать в прошлом году: в Австралии в 2021-м хорошо сыграл и следом на «Ролан Гаррос». В этом — на АО-2022 и ATP Cup. Все, что зарабатываю, трачу на команду, поездки, чтобы путешествовать и зарабатывать еще больше. Ну и привлекать специалистов: психологов, физио. Выхожу в ноль? В целом да. Не могу себе позволить купить что-то большое: квартиру, машину. Такого нет», — передает слова Сафиуллина «Чемпионат».

Сафиуллин является победителем одного турнира Большого шлема в одиночном разряде среди юниоров. В 2015 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии.

Медведева оштрафовали за грубость в адрес судьи на Australian Open

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Сафиуллин занимает 101-е место. Лидирует по-прежнему Даниил Медведев. Он опережает идущего вторым Александра Зверева из Германии на 1125 очков. На третьей строчке располагается Рафаэль Надаль.

Напомним, что в эти дни в США проходит US Open. Из россиян в турнирной сетке остались Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Ранее сообщалось, что австралийца Ника Кирьоса оштрафовали на $7,5 тыс. за непристойное поведение на US Open.

Теннис,Роман Сафиуллин,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,
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