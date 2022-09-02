«Не могу себе позволить»: Сафиуллин пожаловался на доходы

«Если брать последние два года, то начал более или менее зарабатывать в прошлом году: в Австралии в 2021-м хорошо сыграл и следом на «Ролан Гаррос». В этом — на АО-2022 и ATP Cup. Все, что зарабатываю, трачу на команду, поездки, чтобы путешествовать и зарабатывать еще больше. Ну и привлекать специалистов: психологов, физио. Выхожу в ноль? В целом да. Не могу себе позволить купить что-то большое: квартиру, машину. Такого нет», — передает слова Сафиуллина «Чемпионат».