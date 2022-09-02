Костюк объяснила свой отказ от рукопожатия с Азаренко

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему не пожала руку белоруске Виктории Азаренко после матча в рамках US Open. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По ее словам, с некоторыми теннисистками у нее ранее складывались хорошие отношения, но они не подошли к ней. Она отметила, что некоторых спортсменок большие фан-базы, множество людей со всего мира поддерживают их, но они не используют это должным образом.
«У меня никогда не было личной ненависти к Азаренко, но, поскольку она играет такую большую роль вне корта, так и в теннисном мире, я чувствую, что она могла бы сделать больше, по крайней мере, в наших личных отношениях и вокруг игроков», – сказала Костюк.
Напомним, Марта Костюк и Виктория Азаренко встретились в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису. Украинка уступила более опытной сопернице со счетом 2:6, 3:6.
После окончания матча Костюк демонстративно отказалась от традиционного рукопожатия и объятий. Вместо этого она просто соприкоснулась ракетками с Азаренко.