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1 час назад

Чешские теннисистки извинились за то, что обыграли сестер Уильямс

Газета.Ru

Чешская теннисистка Люция Градецка поделилась эмоциями от победы над сестрами Сереной и Винус Уильямс в парном матче в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). Градецка выступала вместе со своей соотечественницей Линдой Носковой.

Чешские теннисистки извинились за то, что обыграли сестер Уильямс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я до сих пор нахожусь в шоке от того, что мы выиграли. Я прошу прощения у вас за то, что мы победили их. Но мы так рады, что сделали это», — сказала Градецка после игры.

Чешки победили американок Уильямс со счетом 6:7, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Американки сделали восемь подач навылет, восемь двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из шести.

Чешские теннисистки совершили четыре эйса, десять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

40-летняя Серена Уильямс, многократная победительница турниров Большого шлема, ранее обыграла эстонку Анетт Контавейт во втором круге US Open со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:2.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Серена Уильямс занимает 605-е место, а ее сестра Винус — 1504-е.

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