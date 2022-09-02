"Это позор, и это нужно пресекать" - олимпийский чемпион об украинской спортсменке

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с «Матч ТВ» предложил дисквалифицировать украинскую теннисистку Марту Костюк за отказ пожать руку белоруске Виктории Азаренко после матча.
Азаренко победила Костюк со счетом 6:2, 6:3 в матче второго круга US Open. После игры Костюк отказалась жать руку белорусской спортсменке, вместо этого они просто обменялись касаниями ракеток. Костюк объяснила свое поведение тем, что Азаренко «публично не осудила действия своего правительства».
— За такое поведение спортсменку надо дисквалифицировать. Это говорит о ее недалеком уме. Тем более своим поведением она дает пример подрастающему поколению, молодежи. Я считаю, что это позор, и это нужно пресекать, — сказал Тихонов «Матч ТВ».