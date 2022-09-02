"Это позор": Тихонов об отказе Костюк пожать руку Азаренко

«За такое поведение спортсменку надо дисквалифицировать. Это говорит о ее недалеком уме. Тем более своим поведением она дает пример подрастающему поколению, молодежи. Я считаю, что это позор, и это нужно пресекать», – заявил олимпийский чемпион.