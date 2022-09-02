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23 минуты назад

"Это позор": Тихонов об отказе Костюк пожать руку Азаренко

Елена Прошина

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал дисквалифицировать украинскую теннисистку Марту Костюк за то, что та отказалась пожать руку белорусской спортсменке Виктории Азаренко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

"Это позор": Тихонов об отказе Костюк пожать руку Азаренко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За такое поведение спортсменку надо дисквалифицировать. Это говорит о ее недалеком уме. Тем более своим поведением она дает пример подрастающему поколению, молодежи. Я считаю, что это позор, и это нужно пресекать», – заявил олимпийский чемпион.

Виктория Азаренко победила Марту Костюк с результатом 6:2, 6:3 в матче второго круга US Open. После игры украинская спортсменка отказалась пожать руку белорусской сопернице, ограничившись касаниями ракеток. Свой поступок Костюк объяснила тем, что Азаренко «публично не осудила действия своего правительства».

Костюк объяснила свой отказ от рукопожатия с Азаренко

Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Костюк отказалась пожимать руку, потому что действовала «по указу».

Теннис,Марта Костюк,Виктория Азаренко,Светлана Журова,Александр Тихонов,Госдума,
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