"Это позор": Тихонов об отказе Костюк пожать руку Азаренко

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал дисквалифицировать украинскую теннисистку Марту Костюк за то, что та отказалась пожать руку белорусской спортсменке Виктории Азаренко. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«За такое поведение спортсменку надо дисквалифицировать. Это говорит о ее недалеком уме. Тем более своим поведением она дает пример подрастающему поколению, молодежи. Я считаю, что это позор, и это нужно пресекать», – заявил олимпийский чемпион.
Виктория Азаренко победила Марту Костюк с результатом 6:2, 6:3 в матче второго круга US Open. После игры украинская спортсменка отказалась пожать руку белорусской сопернице, ограничившись касаниями ракеток. Свой поступок Костюк объяснила тем, что Азаренко «публично не осудила действия своего правительства».
Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Костюк отказалась пожимать руку, потому что действовала «по указу».