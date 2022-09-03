Петра Квитова вышла в 1/8 финала US Open

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований 21-я ракетка турнира Квитова нанесла поражение девятой сеяной представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (12:10). Встреча продолжалась 2 часа 38 минут.

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Квитова 14 раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и использовала все три возможности взять подачу соперницы. Мугуруса подала четыре эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Мугуруса дважды выходила в четвёртый круг Открытого чемпионата США (2017 и 2021 годы). Квитова дважды играла в четвертьфинале US Open (2015, 2017).