Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг турнира US Open

Российский теннисист обыграл канадца Дениса Шаповалова в третьем круге соревнований. Встреча продолжалась 4 часа 11 минут и закончилась с результатом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7). Рублёв занимает 11 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Шаповалов — на 21-й позиции. Соперником россиянина в четвёртом круге станет британец Кэмерон Норри, занимающий девятое место в рейтинге ATP. Призовой фонд US Open-2022 составляет более 60 млн долларов. Серия турниров Большого шлема — самая престижная в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.