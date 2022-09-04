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2 часа назад

Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг турнира US Open

Говорит Москваиещё 1

Российский теннисист обыграл канадца Дениса Шаповалова в третьем круге соревнований. Встреча продолжалась 4 часа 11 минут и закончилась с результатом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7). Рублёв занимает 11 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Шаповалов — на 21-й позиции. Соперником россиянина в четвёртом круге станет британец Кэмерон Норри, занимающий девятое место в рейтинге ATP. Призовой фонд US Open-2022 составляет более 60 млн долларов. Серия турниров Большого шлема — самая престижная в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг турнира US Open
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва
Теннис,Денис Шаповалов,Андрей Рублев,
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