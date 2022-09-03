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36 минут назад

Даниил Медведев раскрыл свою главную ошибку на US Open

Майк Габриелян

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об ошибках, которые совершил, приехав в США на US Open. Об этом сообщает РИА Новости.

Даниил Медведев раскрыл свою главную ошибку на US Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев в матче третьего круга победил китайца У И Бина со счетом 6:4, 6:2, 6:2. Россиянин сделал 12 эйсов и совершил пять двойных ошибок.

«Мне надо совершать меньше двойных ошибок», - резюмировал Медведев.

Он добавил, что постарается продолжить выступление «в том же духе» и «добиться большего».

В текущем розыгрыше Открытого чемпионата США Медведев пока не проиграл ни одного сета. В четвертом круге россиянин встретится с австралийцем Ником Кирьосом, которому он уступил на турнире в Монреале. Кирьос заявил, что с нетерпением ждет поединка. Независимо от его исхода он «уже горд тем, что так далеко прошел».

Сейчас Данил Медведев является первой ракеткой мира.

Ранее Медведев жестко ответил грубияну-болельщику, который обозвал его «лузером».

Теннис,Даниил Медведев,
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