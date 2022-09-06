Надаль неожиданно вылетел с US Open вслед за Медведевым

Рафаэль в четвёртом круге сенсационно проиграл американцу Тиафо, который теперь сыграет с Андреем Рублёвым.

Одним из главных матчей понедельника на US Open – 2022 был поединок хозяина корта американца Фрэнсиса Тиафо с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем. Ведь после вылета днём ранее первой ракетки турнира Даниила Медведева самым высоко сеянным стал как раз испанец (2), который является главным претендентом на освободившийся после россиянина трон. Надо сказать, что Рафаэль не лучшим образом подошёл к турниру. После травмы мышц живота, полученной на Уимблдоне, испанец сыграл лишь один матч – в Цинциннати, в котором уступил будущему чемпиону Борне Чоричу. И на турнире в Нью-Йорке Надаль стартовал не слишком уверенно – отдавал в первых двух матчах соперникам по сету. Лишь в последнем поединке с Гаске испанец отыграл на отлично и не потерял ни одной партии.

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Казалось, что Рафаэль набирает обороты и сможет дальше прибавить к решающим матчам. В соперники испанцу по четвёртому кругу достался 24-летний Фрэнсис Тиафо из США. На его счету один титул ATP – Делрэй-Бич-2018 и ещё три проигранных финала. На «Шлемах» Фрэнсис максимально доходил до 1/4 финала – Australian Open – 2019. На счету американца победы над действующими игроками топ-10 – Зверевым, дель Потро, Циципасом, Рублёвым, Шаповаловым и Андерсоном. В этом августе Тиафо добрался до наивысшей пока для себя строчки рейтинга – 24-й. Отметим, что тренером Фрэнсиса является известный в прошлом теннисист Уэйн Феррейра, который входил в топ-10 в одиночке и паре и одержал немало побед со своим напарником Евгением Кафельниковым.

Рафаэль и Фрэнсис встречались до этого дважды, и оба раза победил испанец – на Australian Open и в Мадриде-2019. Перед их третьим поединком Тиафо заявил: «Теперь я верю, что смогу победить Рафу. Я определённо собираюсь выиграть этот матч. Мне нужно соответствовать интенсивности Надаля от первого очка до последнего. В матчах с такими игроками не может быть провалов, они сразу этим пользуются», — приводит слова американца Eurosport.

Уже начало матча показало, что у Рафаэля есть проблемы с подачей. У него не всегда проходила первая подача, но главное, что Тиафо играл на приёме очень активно, постоянно вынуждая Надаля уходить в оборону и ошибаться. В седьмом гейме американец воспользовался единственным брейк-пойнтом и довёл стартовую партию до победы – 6:4. Во втором сете у Рафаэля наконец-то заработала первая подача, и показатель выигрыша на ней взлетел до 92%. Почувствовав себя увереннее, испанец стал выжидать ошибки соперника. В 10-м гейме ему представился такой шанс, и Рафа сразу его реализовал, тут же выиграв партию – 6:4.

В третьем сете снова у Надаля «просела» первая подача, и в седьмом гейме Тиафо, воспользовавшись ошибками соперника, добился брейка – 4:3 и быстро довёл партию до победы – 6:4. В четвёртом сете у испанца уже не было права на ошибку. Понимая это, он стал действовать рискованно и активно. Это принесло ему успех в четвёртом гейме, когда он взял подачу Тиафо – 3:1, однако сохранить преимущество не смог – тут же отдал свою – 3:2. Рафаэль попытался вернуть утраченное, но Фрэнсис отыграл два брейк-пойнта, сравнял счёт – 3:3, а затем полностью перехватил инициативу и больше не отдал Надалю ни одного гейма.