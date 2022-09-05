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1 час назад

Медведев потеряет статус первой ракетки мира после завершения US Open

Газета.Ru

Российский теннисист Даниил Медведев потеряет статус первой ракетки мира после завершения Открытого чемпионата США (US Open). Это произойдет из-за поражения россиянина на стадии 1/8 финала турнира.

Медведев потеряет статус первой ракетки мира
Фото: ReutersReuters

Медведев проиграл австралийскому теннисисту Нику Кирьосу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 54 минуты, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2 в пользу австралийца.

Таким образом, на звание первой ракетки мира претендуют трое — это испанцы Рафаэль Надаль (3-й номер рейтинга) и Карлос Алькарас (4-й номер рейтинга), а также норвежец Каспер Рууд (7-й номер рейтинга).

Медведев снова обновил рекорд России в мужском одиночном разряде по длительности пребывания в статусе первой ракетки мира. Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель. Медведев проводит в этом статусе 15-ю неделю подряд.

26-летний Медведев впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего отдал первую строчку 21-кратному чемпиону турниров Большого шлема Новаку Джоковичу.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Марат Сафин,Новак Джокович,
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