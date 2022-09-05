Российский теннисист Даниил Медведев потеряет статус первой ракетки мира после завершения Открытого чемпионата США (US Open). Это произойдет из-за поражения россиянина на стадии 1/8 финала турнира.

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Медведев проиграл австралийскому теннисисту Нику Кирьосу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 54 минуты, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2 в пользу австралийца.

Таким образом, на звание первой ракетки мира претендуют трое — это испанцы Рафаэль Надаль (3-й номер рейтинга) и Карлос Алькарас (4-й номер рейтинга), а также норвежец Каспер Рууд (7-й номер рейтинга).

Медведев снова обновил рекорд России в мужском одиночном разряде по длительности пребывания в статусе первой ракетки мира. Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель. Медведев проводит в этом статусе 15-ю неделю подряд.