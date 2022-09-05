Медведев объяснил своё поражение Кирьосу на US Open

«Кирьос провёл хороший матч. Мы шли вровень до третьего сета. Затем я начал чувствовать себя хуже физически. Сегодня моё самочувствие оставляло желать лучше. Я болею по крайней мере раз в год во время своего нахождения в США, потому что системы кондиционирования здесь просто сумасшедшие. В прошлом году это было в Цинциннати, в этом году – здесь», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.