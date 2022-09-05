Даниил Медведев подробно объяснил жалобы судье на ложу Ника Кирьоса в матче US Open

«Это было всего один раз. Он вёл 6:5 в первом сете, было 40:30 на моей подаче. Как раз перед моей второй подачей кто-то из его ложи крикнул: давай

Это нехорошо. Так нельзя делать, когда находишься в чужой ложе перед второй подачей. Я сказал об этом судье. Я не знаю, кто именно это был. Люди, которые были там у него, должны честно себя вести. Я не знаю их имён, мы побеседовали в раздевалке. Так что я уважаю их, как, наверное, любую другую команду.