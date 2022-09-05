Кириос прокомментировал победу над Медведевым на US Open

Австралиец Ник Кириос прокомментировал победный матч с россиянином Даниил Медведевым в 4 м круге Открытого чемпионата США.
Лидер мирового рейтинга Медведев проиграл австралийцу в четырех партиях — 6:7, 6:3, 3:6, 2:6.
— Это отличная победа. Но я выхожу с корта и испытываю облегчение от того, что все закончилось, потому что каждый раз, когда я выхожу на корт, на меня оказывается такое сильное давление. Много ожиданий и все так непредсказуемо. После таких матчей я просто сижу в раздевалке и горжусь своим выступлением, потому что еще было время, когда я думал, что больше не смогу играть, — приводит слова Кириоса пресс служба АТР.
В четвертьфинале Кириос встретится с еще одним россиянином Кареном Хачановым.
— Надеюсь, я смогу пройти до финала, но я не загадываю далеко вперед. Карен Хачанов — тоже сложный соперник, у нас были серьезные матчи. Но пока я об этом не думаю, — добавил австралиец.