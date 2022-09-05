Кириос прокомментировал победу над Медведевым на US Open

— Это отличная победа. Но я выхожу с корта и испытываю облегчение от того, что все закончилось, потому что каждый раз, когда я выхожу на корт, на меня оказывается такое сильное давление. Много ожиданий и все так непредсказуемо. После таких матчей я просто сижу в раздевалке и горжусь своим выступлением, потому что еще было время, когда я думал, что больше не смогу играть, — приводит слова Кириоса пресс служба АТР.