Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
2 часа назад

Кириос прокомментировал победу над Медведевым на US Open

Матч ТВиещё 4

Австралиец Ник Кириос прокомментировал победный матч с россиянином Даниил Медведевым в 4 м круге Открытого чемпионата США.

Кириос прокомментировал победу над Медведевым на US Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лидер мирового рейтинга Медведев проиграл австралийцу в четырех партиях — 6:7, 6:3, 3:6, 2:6.

— Это отличная победа. Но я выхожу с корта и испытываю облегчение от того, что все закончилось, потому что каждый раз, когда я выхожу на корт, на меня оказывается такое сильное давление. Много ожиданий и все так непредсказуемо. После таких матчей я просто сижу в раздевалке и горжусь своим выступлением, потому что еще было время, когда я думал, что больше не смогу играть, — приводит слова Кириоса пресс служба АТР.

В четвертьфинале Кириос встретится с еще одним россиянином Кареном Хачановым.

— Надеюсь, я смогу пройти до финала, но я не загадываю далеко вперед. Карен Хачанов — тоже сложный соперник, у нас были серьезные матчи. Но пока я об этом не думаю, — добавил австралиец.

Теннис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители