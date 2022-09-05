Россиянка Кудерметова вылетела с US Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open). В матче 1/8 финала российская спортсменка уступила представительнице Туниса Онс Жабер.

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости» Алексей Даничев/РИА «Новости»

Встреча, которая продолжалась 1 час 33 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:7 (1:7), 4:6 в пользу Жабер. Кудерметова - финалистка турнира серии "Большого шлема". В 2021 году она сумела дойти до финала Уимблдона в паре с Еленой Весниной, однако россиянки проиграли Сэ Шувэй и Элизе Мартинес.

Также Кудерметова пять раз выигрывала турниры Женской теннисной ассоциации (WTA), только один из которых в одиночном разряде. В 2021 году вместе со сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.