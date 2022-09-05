Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
2 часа назад

Россиянка Кудерметова вылетела с US Open

Газета.Ru

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open). В матче 1/8 финала российская спортсменка уступила представительнице Туниса Онс Жабер.

Россиянка Кудерметова вылетела с US Open
Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»Алексей Даничев/РИА «Новости»

Встреча, которая продолжалась 1 час 33 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:7 (1:7), 4:6 в пользу Жабер. Кудерметова - финалистка турнира серии "Большого шлема". В 2021 году она сумела дойти до финала Уимблдона в паре с Еленой Весниной, однако россиянки проиграли Сэ Шувэй и Элизе Мартинес.

Также Кудерметова пять раз выигрывала турниры Женской теннисной ассоциации (WTA), только один из которых в одиночном разряде. В 2021 году вместе со сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз обратилась к теннисистке Серене Уильямс и поблагодарила ее за то, что она дала дорогу в спорт чернокожим спортсменам.

Теннис,Билли Джин,Онс Жабер,Симон Байлз,Вероника Кудерметова,Елена Веснина,Серена Уильямс,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители