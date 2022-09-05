Хачанов впервые в карьере пробился в 1/4 финала US Open

31-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новый пост в своих социальных сетях после того, как впервые в карьере пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга US Open Хачанов победил представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту со счётом 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3.