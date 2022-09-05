Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
3 часа назад

Карен Хачанов опубликовал пост после первого в карьере выхода в четвертьфинал US Open

Чемпионат.comиещё 4

31-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новый пост в своих социальных сетях после того, как впервые в карьере пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга US Open Хачанов победил представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту со счётом 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3.

Хачанов впервые в карьере пробился в 1/4 финала US Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Двигаюсь в направлении четвертьфинала. Энергия Нью-Йорка в огне», — написал Карен.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США соперником Карена Хачанова станет австралийский теннисист Ник Кирьос. В своём матче 1/8 финала Кирьос обыграл первую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6, 3:6, 6:3, 6:2. Таким образом, Медведев не смог защитить прошлогодний титул.

Теннис,Даниил Медведев,Карен Хачанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители