Дарья Касаткина рассказала, о чем общается с украинскими теннисистками

«Я в контакте с девчонками из Украины, с которыми и раньше хорошо общалась. Просто не могла не интересоваться, ка

Очень грустно, что мы больше не обсуждаем, кто как сходил на шопинг, а обсуждаем, где у кого родители и всё ли с ними хорошо. Я бы очень хотела вернуть то время, когда кто-то завидовал кому-то, что она сумку подороже купила. А не обсуждаем то, что обсуждаем сейчас», — рассказала Касаткина в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».