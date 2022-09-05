Касаткина допустила смену гражданства ради карьеры

«На данный момент я гражданка России. И несмотря ни на что, я горжусь тем, что я русская. А там как будет. Если от этого будет зависеть моя карьера, то выбор очевиден. Я хочу продолжать играть в теннис. Для меня это приоритет № 1. И я играю за себя», – сказала спортсменка.