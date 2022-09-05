Касаткина допустила смену гражданства ради карьеры

Первая ракетка России Дарья Касаткина заявила, что готова сменить гражданство, если это будет необходимо для её спортивной карьеры. Об этом спортсменка рассказала в интервью Youtube-каналу «Осторожно: Собчак».
«На данный момент я гражданка России. И несмотря ни на что, я горжусь тем, что я русская. А там как будет. Если от этого будет зависеть моя карьера, то выбор очевиден. Я хочу продолжать играть в теннис. Для меня это приоритет № 1. И я играю за себя», – сказала спортсменка.
Кроме того, Касаткина отметила, что из-за спортивных успехов у неё уже была возможность поменять гражданство в прошлом. Однако сейчас, по словам теннисистки, ситуация изменилась и «никто не хочет подливать масла в огонь». Касаткина также добавила, что хотела бы гражданство Швейцарии.
«Швейцарское выглядит очень стабильным», – заключила спортсменка.
Ранее Дарья Касаткина рассказала о том, что продолжает общаться с украинскими спортсменками.