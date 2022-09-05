Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
35 минут назад

Касаткина допустила смену гражданства ради карьеры

Елена Прошина

Первая ракетка России Дарья Касаткина заявила, что готова сменить гражданство, если это будет необходимо для её спортивной карьеры. Об этом спортсменка рассказала в интервью Youtube-каналу «Осторожно: Собчак».

Касаткина допустила смену гражданства ради карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На данный момент я гражданка России. И несмотря ни на что, я горжусь тем, что я русская. А там как будет. Если от этого будет зависеть моя карьера, то выбор очевиден. Я хочу продолжать играть в теннис. Для меня это приоритет № 1. И я играю за себя», – сказала спортсменка.

Кроме того, Касаткина отметила, что из-за спортивных успехов у неё уже была возможность поменять гражданство в прошлом. Однако сейчас, по словам теннисистки, ситуация изменилась и «никто не хочет подливать масла в огонь». Касаткина также добавила, что хотела бы гражданство Швейцарии.

«Швейцарское выглядит очень стабильным», – заключила спортсменка.

Ранее Дарья Касаткина рассказала о том, что продолжает общаться с украинскими спортсменками.

Теннис,Дарья Касаткина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители