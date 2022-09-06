Касаткина: «Моя же страна отобрала у меня мечту»

«Я думаю, что за свою профессиональную карьеру уже не смогу выступить под российским флагом, потому что нам его просто не вернут. Грустно, потому что моя же страна отобрала у меня мечту, которая двигала мной, когда я была совсем маленькая. Я ничего не сделала, чтобы у меня эту мечту забрали», — сказала Касаткина в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».