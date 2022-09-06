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1 час назад

Теннисистка Касаткина: уже не сыграю под российским флагом, моя же страна отобрала у меня мечту

Газета.Ru

Российская теннисистка Дарья Касаткина считает, что уже не сможет выступить под российским флагом в профессиональной карьере.

Касаткина: «Моя же страна отобрала у меня мечту»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что за свою профессиональную карьеру уже не смогу выступить под российским флагом, потому что нам его просто не вернут. Грустно, потому что моя же страна отобрала у меня мечту, которая двигала мной, когда я была совсем маленькая. Я ничего не сделала, чтобы у меня эту мечту забрали», — сказала Касаткина в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

27 августа Касаткина одержала победу на турнире, прошедшем в канадском Гранби. Для россиянки это второй выигранный турнир в течение месяца — ранее она стала первой на соревнованиях, прошедших в американском Сан-Хосе.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина сенсационно уступила британке Хэрриет Дарт в первом круге US Open.

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25-летняя спортсменка является победительницей шести турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге.

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