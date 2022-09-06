Касаткина: «Моя же страна отобрала у меня мечту»

Российская теннисистка Дарья Касаткина считает, что уже не сможет выступить под российским флагом в профессиональной карьере.
«Я думаю, что за свою профессиональную карьеру уже не смогу выступить под российским флагом, потому что нам его просто не вернут. Грустно, потому что моя же страна отобрала у меня мечту, которая двигала мной, когда я была совсем маленькая. Я ничего не сделала, чтобы у меня эту мечту забрали», — сказала Касаткина в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
27 августа Касаткина одержала победу на турнире, прошедшем в канадском Гранби. Для россиянки это второй выигранный турнир в течение месяца — ранее она стала первой на соревнованиях, прошедших в американском Сан-Хосе.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина сенсационно уступила британке Хэрриет Дарт в первом круге US Open.
25-летняя спортсменка является победительницей шести турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге.