Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
11 минут назад

Испанец Алькарас опередит россиянина Медведева в рейтинге АТР

Газета.Ru

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл хорвата Марина Чилича в матче четвертого круга Открытого чемпионата США. Встреча закончилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3.

Испанец Алькарас опередит Медведева в рейтинге АТР
Фото: ReutersReuters

Выход в 1/4 финала турнира позволит испанцу обойти россиянина Даниила Медведева в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Таким образом, российский теннисист с первого места откатится как минимум на третье. Если в следующую стадию пройдет норвежец Каспер Рууд, то и он обгонит Медведева.

Что касается первого места, то испанец Рафаэль Надаль станет лидером после турнира, если никто из пары Алькарас – Рууд не дойдет до финала.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате США. В матче четвертого круга он уступил австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.

Медведев обновил рекорд России в мужском одиночном разряде по длительности пребывания в статусе первой ракетки мира. Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель. Медведев провел в этом статусе 15 недель подряд.

26-летний Медведев впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего отдал первую строчку 21-кратному чемпиону турниров Большого шлема Новаку Джоковичу.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Марат Сафин,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители