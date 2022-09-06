Испанец Алькарас опередит Медведева в рейтинге АТР

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл хорвата Марина Чилича в матче четвертого круга Открытого чемпионата США. Встреча закончилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3.

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Выход в 1/4 финала турнира позволит испанцу обойти россиянина Даниила Медведева в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Таким образом, российский теннисист с первого места откатится как минимум на третье. Если в следующую стадию пройдет норвежец Каспер Рууд, то и он обгонит Медведева.

Что касается первого места, то испанец Рафаэль Надаль станет лидером после турнира, если никто из пары Алькарас – Рууд не дойдет до финала.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате США. В матче четвертого круга он уступил австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.

Медведев обновил рекорд России в мужском одиночном разряде по длительности пребывания в статусе первой ракетки мира. Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель. Медведев провел в этом статусе 15 недель подряд.