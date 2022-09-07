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2 часа назад

Швейцарские СМИ заподозрили, что Федерер пропустит Кубок Лэйвера. Он не играл больше года

Чемпионат.comиещё 2

В швейцарском издании Basler Zeitung вышел материал, в котором высказывается предположение, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер, который не выходил на корт больше года, не сыграет на Кубке Лэйвера. Турнир пройдёт в Лондоне в конце сентября.

40-летний Федерер больше года не может восстановиться после травмы
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

В материале отмечается, что восстановление 40-летнего Федерера идёт не так, как хотелось бы. У него снова обнаружили воду в правом колене, которое оперировали трижды, последний раз — в конце лета 2021 года. После длительной физической подготовки он снова смог тренироваться с ракеткой и мячом в последние несколько недель и месяцев, но не так интенсивно, как представлял себе.

Напомним, Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года, после того как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира.

Теннис,Хуберт Хуркач,Роджер Федерер,
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