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57 минут назад

Анна Дмитриева ответила на вопрос о закате карьеры Рафаэля Надаля

Чемпионат.com

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева ответила на вопрос о закате карьеры Рафаэля Надаля. Испанский теннисист уступил представителю США Фрэнсису Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6 и покинул турнир.

Комментатор Дмитриева ответила на вопрос о закате карьеры Надаля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Никогда не надо делать такие выводы. Особенно когда дело касается неординарных личностей. У него были периоды, когда казалось, что он совсем сломался. В 2009-2010 годах у него вообще не было мощных ударов, когда его дель Потро громил три раза подряд, а Рафы вообще не было. Были периоды, когда он терял свою игру. Потом его что-то вдохновляло, и он шёл дальше. Надеюсь, мы ещё увидим его в расцвете сил», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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