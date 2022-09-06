Медведев опустится на четвёртое место в рейтинге ATP после US Open — 2022

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опустится на четвёртую строчку рейтинга ATP после завершения Открытого чемпионата США – 2022.

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Номинально Медведева в рейтинге уже обошли испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. Сегодня, 6 сентября, это сделал и норвежец Каспер Рууд, выйдя в полуфинал US Open – 2022. В 1/4 финала Рууд со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) обыграл итальянца Маттео Берреттини.

При этом Алькарасу и Рууду, чтобы опередить в рейтинге завершившего выступление в Нью-Йорке Надаля, нужно выйти в финал турнира.