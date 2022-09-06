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1 час назад

Даниил Медведев опустится на четвёртое место в рейтинге ATP после US Open — 2022

Чемпионат.com

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опустится на четвёртую строчку рейтинга ATP после завершения Открытого чемпионата США – 2022.

Медведев опустится на четвёртое место в рейтинге ATP после US Open — 2022
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Номинально Медведева в рейтинге уже обошли испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. Сегодня, 6 сентября, это сделал и норвежец Каспер Рууд, выйдя в полуфинал US Open – 2022. В 1/4 финала Рууд со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) обыграл итальянца Маттео Берреттини.

При этом Алькарасу и Рууду, чтобы опередить в рейтинге завершившего выступление в Нью-Йорке Надаля, нужно выйти в финал турнира.

Сам Медведев завершил выступление на US Open в четвёртом круге, потерпев поражение от австралийца Ника Кирьоса со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. У Даниила снимут 1820 очков.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,
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