Российский теннисист вышел в полуфинал US Open

В Нью-Йорке (США) на стадионе « Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 27-летний представитель Австралии Ник Кирьос (25-й номер рейтинга) и 26-летний россиянин Карен Хачанов (31-й номер рейтинга).

На счету Кирьоса – 31 одна подача навылет, пять двойных ошибок и два из девяти (50%) реализованных брейк-пойнта. У Карена – 30 эйсов, три двойные ошибки и четыре из восьми (50%) удачных брейк-пойнтов.