Российский теннисист вышел в полуфинал US Open

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 27-летний представитель Австралии Ник Кирьос (25-й номер рейтинга) и 26-летний россиянин Карен Хачанов (31-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Хачанова в пяти сетах – 7:5, 6:4, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 41 минуту.
На счету Кирьоса – 31 одна подача навылет, пять двойных ошибок и два из девяти (50%) реализованных брейк-пойнта. У Карена – 30 эйсов, три двойные ошибки и четыре из восьми (50%) удачных брейк-пойнтов.
В полуфинале соперником Хачанова станет 23-летний норвежец Каспер Рууд (7-я ракетка мира), который в четвертьфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:4, 7:6 (7:4)).