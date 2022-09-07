Хачанов вернется в топ-20 рейтинга ATP по итогам US Open

Россиянин начинал турнир в статусе 31-й ракетки мира с 1315 очками в своём активе. Выход в полуфинальную стадию американского мэйджора уже принёс Карену 675 рейтинговых очков и позволил набрать суммарно в лайв-рейтинге ATP 1990 баллов, что позволяет Карену предварительно находиться на 18-м месте в списке лучших теннисистов мира. Опередить Хачанова при определённых раскладах может лишь американец Фрэнсис Тиафо, который также продолжает борьбу на турнире.