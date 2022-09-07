""Он боец, воин" - Кирьос об игре Хачанова

«Я опустошен. Хачанов заслужил победу сегодня. Он боец, воин. Он очень хорошо подавал сегодня. Честно говоря, это, наверное, лучший подающий, с которым я играл на этом турнире. Карен невероятно действовал под давлением. Он хорошо отыграл крупные розыгрыши.



Для меня есть только два пути – либо все, либо ничего. Либо дойти до финала и победить, либо провалиться. Сейчас мне кажется, что я просто провалил турнир», — цитирует Кирьоса «Чемпионат.com».