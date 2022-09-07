""Он боец, воин" - Кирьос об игре Хачанова

Австралийский теннисист Ник Кирьос после проигрыша россиянину Карену Хачанову в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) назвал соперника бойцом и воином.
«Я опустошен. Хачанов заслужил победу сегодня. Он боец, воин. Он очень хорошо подавал сегодня. Честно говоря, это, наверное, лучший подающий, с которым я играл на этом турнире. Карен невероятно действовал под давлением. Он хорошо отыграл крупные розыгрыши.
Для меня есть только два пути – либо все, либо ничего. Либо дойти до финала и победить, либо провалиться. Сейчас мне кажется, что я просто провалил турнир», — цитирует Кирьоса «Чемпионат.com».
После проигрыша Хачанову Кирьос от отчаяния разбил две ракетки. После окончания матча австралиец пошел собирать свои вещи и в бешенстве начал колотить ракеткой о корт, а потом выбросил ее на середину площадки. Затем австралиец сделал то же самое со второй ракеткой и ушел в подтрибунное помещение.
Хачанов одержал победу над Кирьосом, ранее выбившим из турнира Даниила Медведева, со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.
Матч продолжался 3 часа 41 минуту.
Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США и теперь сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом, занимающим пока седьмое место в мировом рейтинге. В четвер