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2 часа назад

Кирьос после проигрыша Хачанову назвал россиянина бойцом и воином

Газета.Ruиещё 1

Австралийский теннисист Ник Кирьос после проигрыша россиянину Карену Хачанову в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) назвал соперника бойцом и воином.

""Он боец, воин" - Кирьос об игре Хачанова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я опустошен. Хачанов заслужил победу сегодня. Он боец, воин. Он очень хорошо подавал сегодня. Честно говоря, это, наверное, лучший подающий, с которым я играл на этом турнире. Карен невероятно действовал под давлением. Он хорошо отыграл крупные розыгрыши.

Для меня есть только два пути – либо все, либо ничего. Либо дойти до финала и победить, либо провалиться. Сейчас мне кажется, что я просто провалил турнир», — цитирует Кирьоса «Чемпионат.com».

После проигрыша Хачанову Кирьос от отчаяния разбил две ракетки. После окончания матча австралиец пошел собирать свои вещи и в бешенстве начал колотить ракеткой о корт, а потом выбросил ее на середину площадки. Затем австралиец сделал то же самое со второй ракеткой и ушел в подтрибунное помещение.

Хачанов одержал победу над Кирьосом, ранее выбившим из турнира Даниила Медведева, со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Матч продолжался 3 часа 41 минуту.

Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США и теперь сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом, занимающим пока седьмое место в мировом рейтинге. В четвер

Теннис,Даниил Медведев,Карен Хачанов,
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