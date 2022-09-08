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1 час назад

Теннисист Рублев расплакался по ходу проигранного матча 1/4 финала US Open против Тиафо

Газета.Ru

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел сдержать эмоций по ходу четвертьфинального поединка в матче Открытого чемпионата США против Френсиса Тиафо.

Рублев расплакался по ходу матча 1/4 финала US Open
Фото: instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/andreyrublev (организация запрещена в России)instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/andreyrublev

Во время третьей партии олимпийский чемпион 2020 года накрыл голову полотенцем, после чего заплакал.

Игра завершилась в трех сетах победой американского спортсмена — 7:6, 7:6, 6:4.

В поединке с Тиафо россиянин сделал 14 подач навылет, одну двойную ошибку, а также не реализовал четыре брейк-пойнта. Тиафо совершил 18 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

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В полуфинале американский теннисист сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что удивлен слишком громкими словами в адрес Карена Хачанова, ведь теннисист и до выхода в полуфинал Открытого чемпионата США мог похвастаться высокими результатами.

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