Рублев расплакался по ходу матча 1/4 финала US Open

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел сдержать эмоций по ходу четвертьфинального поединка в матче Открытого чемпионата США против Френсиса Тиафо.

Фото: instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/andreyrublev (организация запрещена в России) instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/andreyrublev

Во время третьей партии олимпийский чемпион 2020 года накрыл голову полотенцем, после чего заплакал.

Игра завершилась в трех сетах победой американского спортсмена — 7:6, 7:6, 6:4.

В поединке с Тиафо россиянин сделал 14 подач навылет, одну двойную ошибку, а также не реализовал четыре брейк-пойнта. Тиафо совершил 18 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В полуфинале американский теннисист сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.