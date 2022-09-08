Рублев расплакался по ходу матча 1/4 финала US Open

Российский теннисист Андрей Рублев расплакался в ходе матча против американца Френсиса Тиафо за выход в полуфинал US Open. Как сообщает «Газета.ru», после третьей партии спортсмен накрыл голову полотенцем и заплакал.
Игра завершилась поражением Рублева — 7:6, 7:6, 6:4. В ходе игры Рублев сделал 14 подач навылет, одну двойную ошибку, а также не смог реализовать четыре брейк-пойнта. Тиафо же совершил 18 эйсов, три двойные ошибки, однако реализовал один брейк-пойнт из четырех.
В полуфинале Открытого чемпионата США Тиафо выступит против испанца Карлоса Алькароса, который победил в матче с итальянцем Янником Синнером. Также в турнире продолжает участие еще один россиянин, Карен Хачанов, который обыграл австралийца Ника Кирьоса — его ждет встреча со спортсменом из Норвегии Каспером Руудом.