Швентек в полуфинале US Open сыграет с белоруской Соболенко

Польская теннисистка Ига Швентек в ¼ финала Открытого чемпионата США победила американку Джессику Пегулу.
Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
Обе теннисистки по разу подали навылет и совершили по 3 двойные ошибки. На счету Швентек 7 реализованных брейк пойнтов из 11, у Пегулы — 6 из 10.
В полуфинале Швентек сыграет с белоруской Ариной Соболенко.
ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА». US OPEN. НЬЮ ЙОРК (США). ХАРД
ЖЕНЩИНЫ. ¼ ФИНАЛА
Ига Швентек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 8) — 6:3, 7:6 (7:4).