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1 час назад

Швентек вышла в полуфинал US Open, где сыграет с белоруской Соболенко

Матч ТВ

Польская теннисистка Ига Швентек в ¼ финала Открытого чемпионата США победила американку Джессику Пегулу.

Швентек в полуфинале US Open сыграет с белоруской Соболенко
Фото: ReutersReuters

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Обе теннисистки по разу подали навылет и совершили по 3 двойные ошибки. На счету Швентек 7 реализованных брейк пойнтов из 11, у Пегулы — 6 из 10.

В полуфинале Швентек сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА». US OPEN. НЬЮ ЙОРК (США). ХАРД

ЖЕНЩИНЫ. ¼ ФИНАЛА

Ига Швентек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 8) — 6:3, 7:6 (7:4).

Теннис,Джессика Пегула,Арина Соболенко,
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