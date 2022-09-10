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2 часа назад

Теннисисты Рууд и Алькарас сыграют в финале US Open

ТАССиещё 4

Испанский теннисист Карлос Алькарас в субботу обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинальном матче Открытого чемпионата США.

Стали известны финалисты US Open
Фото: EPAEPA

Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу Алькараса, посеянного на турнире под третьим номером. Тиафо имел 22-й номер посева. В финале Алькарас сыграет против норвежца Каспера Рууда (5), который ранее в субботу обыграл россиянина Карена Хачанова (27).

Решающая встреча турнира пройдет 11 сентября, ее победитель выйдет на первое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Сейчас его занимает действующий победитель Открытого чемпионата США россиянин Даниил Медведев, в этом году вылетевший в четвертом круге.

Алькарасу 19 лет, он занимает четвертую позицию в рейтинге ATP, на его счету пять титулов под эгидой организации. Испанец впервые в карьере вышел в финал турнира Большого шлема.

Рууду 23 года, он располагается на седьмой позиции мирового рейтинга, на его счету девять титулов ATP. Норвежец во второй раз в карьере сумел выйти в финал турнира Большого шлема, ранее в 2022 году теннисист играл в решающем матче Открытого чемпионата Франции, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является заключительным, четвертым турниром Большого шлема в сезоне. Матчи проходят на покрытии "хард", призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Теннис,Фрэнсис Тиафо,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Рафаэль Надаль,
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