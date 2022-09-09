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37 минут назад

Швентек о том, что перевернула матч с Соболенко после туалетного перерыва: «Почувствовала себя легче. Это отвратительно, простите»

Sports.ru

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала победу над Ариной Соболенко в полуфинале US Open – 3:6, 6:1, 6:4. В третьем сете она отыграла брейк.

Швентек рассказала, что помогло перевернуть матч с Соболенко
Фото: sports.rusports.ru

«Против Арины нужна энергия, чтобы ее подавлять, играть быстро и мощно. В первом сете мне ее не хватало. Нужно было собраться, выпить энергетик и включиться. Я рада, что у меня получилось».

Также Швентек прокомментировала то, что после первого сета взяла туалетный перерыв, который помог ей изменить ход матча.

«Мне нужно было сходить. И я почувствовала себя легче. Это отвратитель

Я постаралась использовать это время, чтобы подумать, что мне нужно изменить. И получилось продуктивно. Помню, что раньше после проигранных сетов в туалете я только плакала. А сейчас получилось найти решения проблем».

Полька ответила на вопрос, как ей удалось отыграть брейк в третьем сете.

«Арина отлично подает, и я не была уверена, что смогу отыграться. Но я сумела выйти на еще более высокий уровень. И это здорово».

Также Швентек рассказала, чем гордится после этого матча.

«После четвертьфинала я была рада, что смогла провести такой качественный матч и преодолеть все трудности, которые возникали с начала турнира. И я продолжила это де

И да, обычно я себя только критикую, но последние пару дней я благодарна, что оказалась на этой стадии турнира».

Теннис,Арина Соболенко,
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