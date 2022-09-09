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1 час назад

Шарапова отреагировала на завершение карьеры Уильямс

Спорт день за днем

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала завершение карьеры американки Серены Уильямс.

Шарапова отреагировала на завершение карьеры Уильямс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Было невероятно видеть карьеру Серены, славу и упорство, которое она сохранила в себе до конца карьеры. Мы пообщались на шоу в прошлом году примерно в это время года. И я сказала: при всем уважении к этому поколению, ты гораздо лучше, тебе надо выступать», – приводит слова Шараповой Sportskeeda со ссылкой на эфир ESPN.

Мария добавила, что при последнем разговоре с Сереной она посоветовала американке сыграть на US Open-2022. Уильямс так и поступила. На Открытом чемпионате США она добралась до третьего круга, где проиграла австралийке Айле Томлянович (5:7, 7:6, 1:6). Этот турнир стал заключительным в карьере Серены.

Уильямс – 40 лет. На профессиональном уровне она играет с 1995 года. За это время Серена стала победительницей 23 турниров Большого Шлема (7 – Australian Open, 3 – «Ролан Гаррос», 7 – «Уимблдон», 6 – US Open). В арсенале бывшей первой ракетки мира также есть четыре олимпийских золота: три в парном разряде (2000, 2008, 2012) и одно – в личном разряде (2012). В Лондоне в финале американка переиграла Шарапову (6:0, 6:1).

В августе Уильямс опубликовала письмо, в котором сообщила о скором завершении карьеры и поделилась своими чувствами на этот счет.

Теннис,Серена Уильямс,Мария Шарапова,
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