Шарапова отреагировала на завершение карьеры Уильямс

«Было невероятно видеть карьеру Серены, славу и упорство, которое она сохранила в себе до конца карьеры. Мы пообщались на шоу в прошлом году примерно в это время года. И я сказала: при всем уважении к этому поколению, ты гораздо лучше, тебе надо выступать», – приводит слова Шараповой Sportskeeda со ссылкой на эфир ESPN.