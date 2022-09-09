Шарапова отреагировала на завершение карьеры Уильямс

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала завершение карьеры американки Серены Уильямс.
«Было невероятно видеть карьеру Серены, славу и упорство, которое она сохранила в себе до конца карьеры. Мы пообщались на шоу в прошлом году примерно в это время года. И я сказала: при всем уважении к этому поколению, ты гораздо лучше, тебе надо выступать», – приводит слова Шараповой Sportskeeda со ссылкой на эфир ESPN.
Мария добавила, что при последнем разговоре с Сереной она посоветовала американке сыграть на US Open-2022. Уильямс так и поступила. На Открытом чемпионате США она добралась до третьего круга, где проиграла австралийке Айле Томлянович (5:7, 7:6, 1:6). Этот турнир стал заключительным в карьере Серены.
Уильямс – 40 лет. На профессиональном уровне она играет с 1995 года. За это время Серена стала победительницей 23 турниров Большого Шлема (7 – Australian Open, 3 – «Ролан Гаррос», 7 – «Уимблдон», 6 – US Open). В арсенале бывшей первой ракетки мира также есть четыре олимпийских золота: три в парном разряде (2000, 2008, 2012) и одно – в личном разряде (2012). В Лондоне в финале американка переиграла Шарапову (6:0, 6:1).
В августе Уильямс опубликовала письмо, в котором сообщила о скором завершении карьеры и поделилась своими чувствами на этот счет.