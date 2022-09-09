Ига Свёнтек не отдала ни одного сета в девяти финалах WTA

Свёнтек имеет хорошую статистику в финалах турниров WTA. Она проиграла лишь один из десяти — свой первый финал в 2019 году. Далее полька выиграла все девять финалов, до которых добиралась, не уступив ни в одном сете. Таким образом, серия спортсменки — 18 выигранных сетов в финалах турниров WTA подряд.