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1 час назад

Ига Свёнтек не отдала ни одного сета в последних девяти финалах турниров WTA

Чемпионат.comиещё 2

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в финале Открытого чемпионата США — 2022 встретится с представительницей Туниса Онс Жабер. Матч состоится завтра, 10 сентября.

Ига Свёнтек не отдала ни одного сета в девяти финалах WTA
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Свёнтек имеет хорошую статистику в финалах турниров WTA. Она проиграла лишь один из десяти — свой первый финал в 2019 году. Далее полька выиграла все девять финалов, до которых добиралась, не уступив ни в одном сете. Таким образом, серия спортсменки — 18 выигранных сетов в финалах турниров WTA подряд.

На US Open – 2022 польская теннисистка стартовала с победы над итальянкой Ясмине Паолини (6:3, 6:0). Затем были повержены американки Слоан Стивенс (6:3, 6:2) и Лорен Дэвис (6:3, 6:4), в четвёртом круге она прошла представительницу Германии Юле Нимайер (2:6, 6:4, 6:0), в четвертьфинале — американку Джессику Пегулу (6:3, 7:6), а в полуфинале оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко (3:6, 6:1, 6:4).

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