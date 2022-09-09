CNN выпустит документальный фильм про Серену Уильямс

CNN выпустит часовой документальный фильм про Серену Уильямс «Серена Уильямс: На ее условиях».
Фильм расскажет о пути 23-кратной чемпионки «Больших шлемов», начиная с детства в Комптоне.
Участие приняли экс-первая ракетка мира в паре Ренне Стаббс, которая тренировала американку на US Open, а также пляжная волейболистка Кэрри Уолш Дженнингс, софтболистка Дженни Финч, баскетболистка Нафиса Коллиер, семиборка Линдси Флач, которые расскажут о совмещении материнства и спорта, и другие героини. В фильме будут только женские интервью.
Фильм выйдет 11 сентября после финалов US Open (в 03:00 мск).