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48 минут назад

CNN выпустит документальный фильм про Серену

Sports.ru

CNN выпустит часовой документальный фильм про Серену Уильямс «Серена Уильямс: На ее условиях».

CNN выпустит документальный фильм про Серену Уильямс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фильм расскажет о пути 23-кратной чемпионки «Больших шлемов», начиная с детства в Комптоне.

Участие приняли экс-первая ракетка мира в паре Ренне Стаббс, которая тренировала американку на US Open, а также пляжная волейболистка Кэрри Уолш Дженнингс, софтболистка Дженни Финч, баскетболистка Нафиса Коллиер, семиборка Линдси Флач, которые расскажут о совмещении материнства и спорта, и другие героини. В фильме будут только женские интервью.

Фильм выйдет 11 сентября после финалов US Open (в 03:00 мск).

Теннис,Серена Уильямс,
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