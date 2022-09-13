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1 час назад

Джокович поздравил Алькараса с триумфом на US Open

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Бывший лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович через социальные сети поздравил Карлоса Алькараса с успехом на Открытом чемпионате США. Испанец стал триумфатором турнира Большого шлема, обыграв в финале норвежца Каспера Рууда.

Джокович поздравил Алькараса с триумфом на US Open
Фото: ReutersReuters

— Поздравляю, Карлос Алькарас, с твоим первым Большим шлемом. Потрясающее выступление, — написал Джокович.

19-летний Алькарас по ходу турнира повторил достижение серба Новака Джоковича в рамках турниров Большого шлема. На пути к триумфу Алькарас смог отыграть матчбол. Это произошло в четвертьфинальном матче с итальянцем Янником Синнером.

Джокович в 2019 году отыграл два матчбола в финальном матче «Уимблдона» с швейцарцем Роджером Федерером.

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