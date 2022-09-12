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55 минут назад

Зверев не сыграет на Кубке Дэвиса из-за новой травмы

Чемпионат.com

Немецкий теннисист Александр Зверев (пятая ракетка мира) объявил о своём решении пропустить групповой этап Кубка Дэвиса, об этом он сообщил на пресс-конференции в Гамбурге.

Зверев пропустит Кубок Дэвиса из-за новой травмы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Александр Зверев рассказал, что не сможет помочь сборной Германии в Гамбурге. Теннисист заявил, что вчера у него обнаружили отёк костей. Зверев подчеркнул, что этот инцидент не имеет никакого отношения к травме, полученной на Открытом чемпионате Франции в матче с испанцем Рафаэлем Надалем, когда он получил разрыв трёх боковых связок. Немец останется в стане сборной и будет поддерживать товарищей по команде на протяжении всего группового этапа.

Германия сыграет в группе C с Бельгией, Францией и Австралией. Финальный этап Кубка Дэвиса состоится в Малаге.

Теннис,Александр Зверев,
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