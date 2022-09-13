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43 минуты назад

Анастасия Гасанова выбила первую сеяную, американку Элисон Риске, из турнира в Ченнаи

Чемпионат.comиещё 1

Российская теннисистка Анастасия Гасанова (147-е место в рейтинге) прошла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия). В матче первого круга Гасанова обыграла 23-ю ракетку мира американку Элисон Риске (первый номер посева) со счётом 6:2, 6:3.

Гасанова победила Элисон Риске на турнире в Ченнаи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча на стадионе «SDAT Теннис Стэдиум. Центральный корт» продлилась 1 час 29 минут. Гасанова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. Её соперница сделала два эйса, шесть двойных ошибок и использовала три брейк-пойнта из трёх.

Следующей соперницей россиянки станет представительница Великобритании Кэйти Суон (174-е место в рейтинге).

Призовой фонд новых соревнований в Ченнаи составил $ 251 750.

Теннис,Анастасия Гасанова,
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