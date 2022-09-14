Шарапова высказалась о неравенстве призовых у мужчин и у женщин

«Я видела это со стороны, будучи женщиной, выступающей в спорте, в котором не было равной оплаты труда, в котором не было равных прав… Я была свидетелем того, как Винус Уильямс боролась за равные призовые на каждой из своих пресс-конференций. На каждой. Вы понимаете, как было сложно, но смело с её стороны выступать с этим?» — приводит слова Марии Шараповой издание Footwear News.