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59 минут назад

«Теперь эта штука во мне навсегда». Иснер рассказал о травме на US Open

Чемпионат.com

Американский теннисист Джон Иснер показал рентгеновские снимки, сделанные после его травмы на Открытом чемпионате США. Напомним, Иснер, одержавший победу в первом круге US Open, не вышел на матч второго раунда вследствие травмы кисти.

«Теперь эта штука во мне навсегда». Иснер рассказал о травме на US Open
Фото: Overbetting.netOverbetting.net

«Мне не очень повезло в Нью-Йорке, и я сломал себе запястье в первом круге US Open. Теперь у меня есть новое «оборудование», которое будет во мне навсегда.

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Потребуется время, чтобы вернуться на корт в 2023 году. Я очень благодарен за помощь, которую мне оказала команда медицинских экспертов», — написал Джон в своих социальных сетях, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Напомним, победу на US Open одержал 19-летний испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда.

Теннис,Джон Иснер,
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