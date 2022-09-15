Андрей Рублёв не успел заявиться на турнир в Софии

Девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв не успел вовремя подать заявку на участие в турнире ATP в Софии (Болгария). Вследствие этого ему придётся выступить в квалификации. Турнир пройдёт с 26 сентября по 2 октября.

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Напомним, на Открытом чемпионате США 2022 года Андрей Рублёв добрался до четвертьфинала, где проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Это уже шестой проигранный четвертьфинал Рублёва из шести сыгранных на турнирах «Большого шлема».